ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية الهائلة في أميركا

بدأ أسبوع العمل في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بمزيد من تساقط الثلوج على شمال شرق البلاد، في أعقاب عاصفة شتوية هائلة جلبت حالة من البؤس المتواصل إلى أجزاء من الجنوب، حيث تركت الأمطار المتجمدة مئات الآلاف يرتعدون من دون كهرباء.

وأعلنت السلطات عن 18 حالة وفاة على الأقل بسبب الطقس.

وتسببت الثلوج العميقة، التي يزيد ارتفاعها عن قدم (30 سم) فوق الأرض وتمتد على مساحة 1300 ميل (2100 كيلومتر) من أركنساس إلى نيو إنجلاند، في توقف حركة المرور، وإلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المدارس على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى قدمين (60 سنتيمتراً) فوق الأرض في بعض الأماكن الأكثر تضرراً، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقاً لموقع "باور أوتيدج دوت كوم"، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل في الولايات المتحدة صباح اليوم، كان معظمها في الجنوب، حيث تسببت الأمطار المتجمدة، التي هطلت نهاية الأسبوع، في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن عاصفة شتوية قاسية ضربت مساحات كبيرة من شمال أميركا وأدت إلى وفاة 11 شخصاً على الأقل.

وقالت شبكة "يو إس أيه توداي"، نقلاً عن السلطات المحلية، إن 13 شخصاً على الأقل توفوا في خمس ولايات، بينما أعلنت شبكة "سي إن إن" أن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم. ويُعزى الاختلاف في حصيلة الوفيات في الإعلام إلى مدى اعتبار الوفيات على صلة بالطقس من عدمه.