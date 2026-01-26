الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتهريب المخدرات

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين تعتمد على استخدام زوارق سريعة، لنقل المخدرات إلى اليابسة من قواعد عائمة في المحيط الأطلسي.

وأكدت الشرطة، في بيان، أنها صادرت 10 أطنان من المخدرات، و30 قارباً و70 مركبة، وعدداً من معدات الاتصالات والمراقبة ذات التكنولوجيا المتقدمة، وألقت القبض على 105 أشخاص يُشتبه في تورطهم في أعمال التهريب.

وأضافت أن تحقيقاً استمر عاماً، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دول من بينها الرأس الأخضر وكولومبيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة، خلص إلى أن المجموعة هرّبت ما يُقدّر بنحو 57 طناً من الكوكايين إلى أوروبا خلال تلك الفترة.

وكانت الزوارق السريعة تبحر بعيداً في المحيط الأطلسي لنقل المخدرات من سفن النقل والتخزين.

وقالت شرطة إسبانيا: "تمكنوا من إنشاء ​منصات مائية حقيقية، ‍حيث يبقى قادة الزوارق في البحر لأكثر من شهر في كل مرة لتنفيذ عدة عمليات متتالية"، مشيرة إلى أن أعضاء آخرين كانوا يستخدمون معدات متطورة لمراقبة اتصالات وتحركات الأجهزة الأمنية..