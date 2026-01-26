الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتهريب المخدرات

عناصر من الشرطة الإسبانية يقفون بجانب 11 طناً من المخدرات المضبوطة – أرشيفية
27 يناير 2026 00:23

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، تفكيك شبكة كبيرة لتهريب الكوكايين تعتمد على استخدام زوارق سريعة، لنقل المخدرات إلى اليابسة من قواعد عائمة في المحيط الأطلسي.
وأكدت الشرطة، في بيان، أنها صادرت 10 أطنان من المخدرات، و30 قارباً و70 مركبة، وعدداً من معدات الاتصالات والمراقبة ذات التكنولوجيا المتقدمة، وألقت القبض على 105 أشخاص يُشتبه في تورطهم في أعمال التهريب.
وأضافت أن تحقيقاً استمر عاماً، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دول من بينها الرأس الأخضر وكولومبيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة، خلص إلى أن المجموعة هرّبت ما يُقدّر بنحو 57 طناً من الكوكايين إلى أوروبا خلال تلك الفترة.
وكانت الزوارق السريعة تبحر بعيداً في المحيط الأطلسي لنقل المخدرات من سفن النقل والتخزين.
وقالت شرطة إسبانيا: "تمكنوا من إنشاء ​منصات مائية حقيقية، ‍حيث يبقى قادة الزوارق في البحر لأكثر من شهر في كل مرة لتنفيذ عدة عمليات متتالية"، مشيرة إلى أن أعضاء آخرين كانوا يستخدمون معدات متطورة لمراقبة اتصالات وتحركات الأجهزة الأمنية..

أخبار ذات صلة
انطلاق «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات»
«الوطني للتأهيل» يشارك في «معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات»
المصدر: رويترز
إسبانيا
الشرطة الإسبانية
مكافحة المخدرات
تهريب المخدرات
مكافحة تهريب المخدرات
المحيط الأطلسي
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©