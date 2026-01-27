الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تعتزم إطلاق سياسة لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

تعبيرية
27 يناير 2026 07:49

أعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية أن الصين ستكشف عن سياسات جديدة لمعالجة تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، في ظل تسارع تبني التكنولوجيا الذي أعاد تشكيل سوق العمل في البلاد.

وقالت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، إن وثيقة رسمية ستصدر قريباً للاستجابة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز فرص التوظيف، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضافت أنه إلى جانب السياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ستطرح السلطات أيضاً إجراءات دعم موجهة للتوظيف في القطاعات الرئيسية، كما ستوسع نطاق المساعدات للفئات ذات الأولوية، بما في ذلك خريجو الجامعات وغيرهم من الباحثين الشباب عن عمل. 

أخبار ذات صلة
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
وداعاً للبحث التقليدي.. جوجل تدخل عصر المحادثة الذكية
المصدر: وكالات
الصين
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
آخر الأخبار
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اقتصاد
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اليوم 12:32
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©