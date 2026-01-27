الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية القاسية في الولايات المتحدة

27 يناير 2026 08:41

أفادت مصادر رسمية وإعلامية، بأن عدد الوفيات المرتبطة بالظروف الجوية القاسية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 28 حالة على الأقل، وذلك في أعقاب العاصفة الشتوية العنيفة التي أغرقت عشرات الولايات الأميركية بالثلج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وتوقف العملية التعليمية في العديد من المناطق.

وقال مسؤولون إن الحوادث المميتة تضمنت دهس شخصين بواسطة معدات إزالة الثلج في ولايتي ماساتشوستس وأوهايو، وحوادث قاتلة أثناء التزحلق في أركنساس وتكساس. كما أعلنت سلطات مدينة نيويورك عن اكتشاف ثماني جثث في أماكن مفتوحة مع انخفاض درجات الحرارة بشدة أثناء الليل.

وامتدت تأثيرات العاصفة من ماساتشوستس في شمال شرق البلاد إلى تكساس في الجنوب، حيث أظهرت مشاهد ميدانية تجمد الطرق وتجاوز سمك الثلوج في العديد المناطق 30 سنتيمتراً. ولاحظ سكان بعض الولايات الجنوبية ظروفاً مناخية استثنائية لم تشهدها مناطقهم منذ عقود.

وكشفت بيانات موقع "باور أوتيدج" المختص برصد انقطاعات الكهرباء، أن نحو 700 ألف مستخدم فقدوا التيار الكهربائي في المناطق الممتدة من وسط المحيط الأطلسي حتى الجنوب الأميركي حتى الساعة الرابعة مساء

وعطلت العاصفة حركة الطيران، حيث تم إلغاء أكثر من 12 ألفاً و500 رحلة طيران أميركية يوم الأحد، وهو أعلى عدد من الإلغاءات في يوم واحد منذ بداية جائحة "كوفيد-19" في عام 2020.

وبحسب بيانات خدمة "فلايت أوير" المتخصصة في متابعة الحركة الجوية، فإن عدد الرحلات الملغاة بلغ حتى ظهر أمس أكثر من 5200 رحلة داخلية ودولية، بينما تأخرت أكثر من 6600 رحلة أخرى.

وبينما تتجه العاصفة تدريجيا بعيدا عن الساحل الشرقي نحو المحيط الأطلسي، حذرت خدمة الأرصاد الوطنية من تدفق كتلة هواء باردة من القطب الشمالي خلفها، ما سيؤدي الى بقاء درجات الحرارة تحت الصفر لعدة أيام إضافية.

المصدر: وام
