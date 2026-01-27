الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تجلي 20 ألف شخص في مقاطعة غانسو عقب زلزال قوي

الصين تجلي 20 ألف شخص في مقاطعة غانسو عقب زلزال قوي
27 يناير 2026 09:06

أجلت السلطات الصينية يوم أمس، أكثر من 20 ألف شخص، عقب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة ديبو التابعة لولاية غانان التبتية ذاتية الحكم في مقاطعة غانسو شمال غرب البلاد.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات.

وأكدت السلطات أن عمليات التفتيش الأولية لم تسفر عن تسجيل أي خسائر في الأرواح، رغم رصد تشققات في بعض المباني، مشيرة إلى أن الأضرار المسجلة محدودة.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يهز الفلبين
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"

وأضافت أنه تم تنفيذ عمليات إجلاء استعجالية في المناطق المعرضة للخطر، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار.

وأشار إلى أن الهزات الأرضية كانت محسوسة بوضوح قرب مركز الزلزال، دون أن تؤثر على إمدادات الكهرباء والماء أو على شبكات الاتصال.

وتم نشر فرق الإنقاذ في المكان، كما شرعت السلطات في إرسال مساعدات طارئة من أجل تلبية احتياجات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

المصدر: وام
الصين
زلزال
آخر الأخبار
محادثات أذكى وخصوصية أعلى.. ترقية جديدة في تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
محادثات أذكى وخصوصية أعلى.. ترقية جديدة في تشات جي بي تي
اليوم 12:38
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اقتصاد
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اليوم 12:32
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©