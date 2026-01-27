البرلمان العراقي يُرجئ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أرجأ البرلمان العراقي الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد. وأبرز مرشحَين لرئاسة جمهورية العراق هذه المرة هما مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وزير البيئة السابق نزار آميدي.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي حدّد يوم 27 يناير لانتخاب الرئيس.

غير أنه قال الثلاثاء إنه "تسلَّم طلبات من الحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم ... لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وأعلن البرلمان في ما بعد، في بيان مقتضب، أنه "يؤجل عقد جلسته"، دون أن يحدد موعدا جديدا.

ويتوجّب على رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، أن يُكلّف رئيسا للحكومة، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور. ولدى الرئيس المكلف مهلة 30 يوما لتشكيل حكومته.



