الأخبار العالمية

الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"

وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
27 يناير 2026 20:29

أبلغ وزير الدفاع الصيني دونغ جون، نظيره الروسي أندريه بيلوسوف، خلال اتصال مرئي اليوم الثلاثاء، بضرورة "تعزيز التنسيق الاستراتيجي" بين البلدين، وفقاً لما أورده التلفزيون الرسمي في الصين "سي سي تي في".
ونقلت القناة عن دونغ قوله لبيلوسوف إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي، وإثراء جوهر التعاون، وتحسين آليات التبادل".
كما أكد وزير الدفاع الصيني ضرورة "تعزيز قدرة البلدين على الاستجابة لمختلف المخاطر والتحديات، والعمل معا لضخ طاقة إيجابية في الأمن والاستقرار العالميين".
ونقل بيان لوزارة الدفاع الروسية عن بيلوسوف قوله: "منذ اجتماعنا الأخير في يونيو من العام الماضي، وقعت أحداث كثيرة أثرت بشكل كبير على الوضع الدولي".
وأشار بيلوسوف إلى أن هذه الأحداث "تستلزم من أجهزتنا تحليل الوضع الأمني باستمرار واتخاذ الإجراءات المناسبة".

