الأربعاء 28 يناير 2026
الأخبار العالمية

وفاة 3 أطفال أشقاء بعد سقوطهم في بركة متجمدة بتكساس

أرشيفية
27 يناير 2026 21:43

لقي ثلاثة أشقاء، جميعهم دون سن العاشرة، حتفهم إثر سقوطهم في بركة متجمدة بولاية تكساس الأميركية، وفق ما أعلنه كودي شوك، رئيس شرطة مقاطعة "فانين"، اليوم الثلاثاء.
وأوضح شوك، في بيان صحفي، أن الضحايا الذين قضوا أول أمس الأحد، تبلغ أعمارهم 6 و8 و9 أعوام.
وأشار إلى أن أوائل المستجيبين وأحد الجيران تمكنوا من انتشال الصبيين الأكبر سناً ونقلهما إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهما، إلا أنهما فارقا الحياة لاحقاً.
وأضاف شوك: "الصبي الأصغر (6 أعوام) لم يطف على السطح، لكن تم انتشاله لاحقاً بعد عملية بحث مكثفة في البركة، وتم إعلان وفاة الأطفال الثلاثة".
وتم تسجيل وفاة 35 شخصاً على الأقل في الولايات المتضررة من موجة البرد القارس والعواصف الشتوية الشديدة التي ضربت البلاد مطلع الأسبوع.

