النمسا: مستعدون لدعم الجيش اللبناني

بيروت (وكالات)



أكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية النمساوية لشؤون الشرق الأوسط أراد بنكو، أمس، استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار في كامل المنطقة الجنوبية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، المسؤول النمساوي الذي شدد على اهتمام بلاده بملف الشرق الأوسط ولبنان ، ومؤكداً دعمه للمسار الإصلاحي للحكومة اللبنانية.

وتناول اللقاء ملفات عدة، منها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» والصيغة المقترحة لمرحلة ما بعد رحيل القوات الدولية. ورحب الوزير رجي بالدور الذي تضطلع به فيينا وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشرق الأوسط، مؤكداً أهمية دعم الجيش اللبناني ومعولاً على مؤتمر باريس المتوقع انعقاده في مارس المقبل.

إلى ذلك، أعلن البنك الدولي ​أمس، موافقته على ‌تمويل جديد ​بقيمة 350 ⁠مليون ‌دولار لمساعدة لبنان في تلبية ⁠الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات ⁠الأكثر ضعفاً خلال مرحلة ​التعافي الاقتصادي والمالي.