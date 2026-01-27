بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تدعو للالتزام بالهدنة في سوريا

دمشق (وكالات)



رحبت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، أمس، بتمديد وقف إطلاق ‌النار لمدة 15 ​يوماً بين ⁠الحكومة ‌السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وحثت جميع ⁠الأطراف على الالتزام ⁠الصارم بالاتفاق.

وقالت الدول الأربع في بيان ​مشترك: «ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار ​وممارسة أقصى ‍درجات ضبط النفس، كما نحث جميع الأطراف الخارجية على ‍الانضمام إلينا ⁠سعياً ​إلى السلام وخفض التصعيد في ​العنف». ودعا البيان جميع ‍الأطراف على الاتفاق سريعاً على وقف دائم لإطلاق النار.

إلى ذلك، قال مسؤول في الحكومة السورية، أمس: إن الحكومة ‌تتطلع إلى ​عقد جولة جديدة ⁠من ‌محادثات الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية في ⁠وقت قريب، مضيفاً أن المحادثات ​ستركز على الطرق العملية لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الولايات ​المتحدة هذا ‍الشهر.

وتسنى التوصل إلى اتفاق السبت الماضي لتمديد ‍وقف ⁠إطلاق ​النار بين الحكومة السورية وقوات ​قسد خمسة عشر يوماً.