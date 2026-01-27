بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تدعو للالتزام بالهدنة في سوريا

دمشق (وكالات)
رحبت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، أمس، بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وحثت جميع الأطراف على الالتزام الصارم بالاتفاق.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك: «ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما نحث جميع الأطراف الخارجية على الانضمام إلينا سعياً إلى السلام وخفض التصعيد في العنف». ودعا البيان جميع الأطراف على الاتفاق سريعاً على وقف دائم لإطلاق النار.
إلى ذلك، قال مسؤول في الحكومة السورية، أمس: إن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية في وقت قريب، مضيفاً أن المحادثات ستركز على الطرق العملية لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة هذا الشهر.
وتسنى التوصل إلى اتفاق السبت الماضي لتمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات قسد خمسة عشر يوماً.