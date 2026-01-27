الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس هندوراس الجديد يؤدي اليمين الدستورية

نصري عصفورة خلال مراسم أداء اليمين الدستورية رئيساً جديداً لهندوراس
27 يناير 2026 23:37

أدّى رجل الأعمال المحافظ، نصري عصفورة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيساً جديداً لهندوراس بعد شهرين من فوزه على منافسه سلفادور نصرالله، في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر الماضي.
وتعهّد عصفورة، لدى أدائه القسَم أمام الكونغرس في العاصمة تيغوسيغالبا، بـ"التصدّي لانعدام الأمن"، مضيفاً: "لا يشكّك أحد في ذلك".
وحضّ رئيس هندوراس الجديد، البالغ من العمر 67 عاماً، على نبذ خطابات تنطوي على "الشتائم" أو تحض على "الانتقام أو الكراهية"، كما وجّه نداءً لتوحيد الصفوف.
وكان عصفورة قد تفوق على نصرالله، مقدّم البرامج التلفزيونية، بحصده 40.1 بالمئة من الأصوات مقابل 39.5 بالمئة، وفق النتائج الرسمية.

المصدر: آ ف ب
نصري عصفورة
تيغوسيغالبا
اليمين الدستورية
رئيس هندوراس
هندوراس
الهندوراس
آخر الأخبار
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اقتصاد
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اليوم 12:32
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©