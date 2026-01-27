رئيس هندوراس الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدّى رجل الأعمال المحافظ، نصري عصفورة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية رئيساً جديداً لهندوراس بعد شهرين من فوزه على منافسه سلفادور نصرالله، في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر الماضي.

وتعهّد عصفورة، لدى أدائه القسَم أمام الكونغرس في العاصمة تيغوسيغالبا، بـ"التصدّي لانعدام الأمن"، مضيفاً: "لا يشكّك أحد في ذلك".

وحضّ رئيس هندوراس الجديد، البالغ من العمر 67 عاماً، على نبذ خطابات تنطوي على "الشتائم" أو تحض على "الانتقام أو الكراهية"، كما وجّه نداءً لتوحيد الصفوف.

وكان عصفورة قد تفوق على نصرالله، مقدّم البرامج التلفزيونية، بحصده 40.1 بالمئة من الأصوات مقابل 39.5 بالمئة، وفق النتائج الرسمية.