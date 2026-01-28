الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجزائر تعلق الدراسة ليومين بسبب التقلبات الجوية

الجزائر تعلق الدراسة ليومين بسبب التقلبات الجوية
28 يناير 2026 10:15

قررت الجزائر تعليق الدراسة في بعض المدراس والجامعات، يومي الأربعاء والخميس، وكافة الأنشطة الرياضية المقررة لنهاية الاسبوع على خلفية برقية مستعجلة صادرة عن وزارة الداخلية تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة بداية من يوم الثلاثاء حتى غد الخميس.

وقالت السلطات إن قرار تعليق الدراسة يخص جميع المستويات التعليمية ويشمل 53 ولاية، كما أعلنت عدة جامعات تأجيل المسابقات والامتحانات التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس، على خلفية النشرة الخاصة التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية.

بدورها، كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إرجاء العديد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء، بسبب الرياح العاتية.

أما وزارة الرياضة، فقررت تعليق جميع الأنشطة الرياضية المقرة نهاية الأسبوع الجاري، تبعاً للتعليمات الصادرة عن المصالح والجهات المختصة على خلفية التقلبات الحادة في الأحوال الجوية. وأوضح المصدر ذاته ان هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الرياضيين والمشاركين والجمهور وتفادي أي مخاطر محتملة.

أخبار ذات صلة
مدرب بوركينا فاسو يدخل قائمة الضحايا بأمم أفريقيا
الحلم الجزائري في قبل نهائي أمم أفريقيا يصطدم بنيجيريا
المصدر: وكالات
الجزائر
الدراسة
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©