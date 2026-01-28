الجزائر تعلق الدراسة ليومين بسبب التقلبات الجوية

قررت الجزائر تعليق الدراسة في بعض المدراس والجامعات، يومي الأربعاء والخميس، وكافة الأنشطة الرياضية المقررة لنهاية الاسبوع على خلفية برقية مستعجلة صادرة عن وزارة الداخلية تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كيلومتراً في الساعة بداية من يوم الثلاثاء حتى غد الخميس.



وقالت السلطات إن قرار تعليق الدراسة يخص جميع المستويات التعليمية ويشمل 53 ولاية، كما أعلنت عدة جامعات تأجيل المسابقات والامتحانات التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس، على خلفية النشرة الخاصة التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية.



بدورها، كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إرجاء العديد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء، بسبب الرياح العاتية.



أما وزارة الرياضة، فقررت تعليق جميع الأنشطة الرياضية المقرة نهاية الأسبوع الجاري، تبعاً للتعليمات الصادرة عن المصالح والجهات المختصة على خلفية التقلبات الحادة في الأحوال الجوية. وأوضح المصدر ذاته ان هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الرياضيين والمشاركين والجمهور وتفادي أي مخاطر محتملة.