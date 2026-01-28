الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في إندونيسيا
28 يناير 2026 08:11

ارتفع عدد قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا إلى 50 شخصاً، ولا يزال 33 شخصاً في عداد المفقودين، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأربعاء.

أخبار ذات صلة
منتخب البلياردو يشارك في بطولة آسيا بجاكرتا
زلزال قوي يضرب قرب جاوة الإندونيسية


وقال هيندرا روشماوان من شرطة جاوة الغربية إن فريق التعرف على ضحايا الكوارث تسلم 50 جثة من موقع الانهيار في منطقة ويست باندونج، بعد عمليات انتشال إضافية نفذتها فرق البحث والإنقاذ المشتركة.

وإندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من نوفمبر إلى مارس، بسبب تضاريسها الجبلية وكثرة الأمطار وإزالة الغابات على نطاق واسع.

المصدر: وكالات
إندونيسيا
الانهيارات الأرضية
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©