ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في إندونيسيا

ارتفع عدد قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا إلى 50 شخصاً، ولا يزال 33 شخصاً في عداد المفقودين، حسبما أفادت الشرطة اليوم الأربعاء.



وقال هيندرا روشماوان من شرطة جاوة الغربية إن فريق التعرف على ضحايا الكوارث تسلم 50 جثة من موقع الانهيار في منطقة ويست باندونج، بعد عمليات انتشال إضافية نفذتها فرق البحث والإنقاذ المشتركة.



وإندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، الذي يمتد عادة من نوفمبر إلى مارس، بسبب تضاريسها الجبلية وكثرة الأمطار وإزالة الغابات على نطاق واسع.