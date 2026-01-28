تباطؤ النمو السكاني في أميركا مع تراجع نسبة الهجرة

أظهرت بيانات للحكومة الأميركية تباطؤ النمو السكاني في الولايات المتحدة إلى أدنى معدل منذ جائحة "كوفيد-19"، وهو ما يتماشى مع الانخفاض التاريخي في الهجرة على مستوى العالم.

وأفادت تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي أمس الثلاثاء، بأن عدد السكان شهد زيادة قدرها 1.8 مليون شخص فقط، أو 0.5%، ليصل إلى 341.8 مليون نسمة في العام المنتهي في يونيو 2025.

وذكر المكتب أن صافي الهجرة الدولية تباطأ على الصعيد العالمي، خلال الفترة نفسها، وانخفض من 2.7 مليون إلى 1.3 مليون.

وقالت مساعدة رئيس قسم التقديرات والتوقعات في مكتب الإحصاء كريستين هارتلي، إن معدل المواليد والوفيات بقي مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، وإن الانخفاض الحاد في صافي ‌الهجرة الدولية هو السبب الرئيسي لتباطؤ ‌معدل النمو.