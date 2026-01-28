الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بركان يقذف رماداً بارتفاع آلاف الأمتار في أقصى الشرق الروسي

عمود رماد من بركان تشيفيلوتش في أقصى شرق شبه جزيرة كامتشاتكا
28 يناير 2026 13:19

قذف بركان تشيفيلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي رمادا إلى ارتفاع عدة كيلومترات فوق مستوى البحر، بحسب ما أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية الأربعاء.
وقالت الخدمة على تطبيق تلغرام إن البركان الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3300 متر أطلق عمودا من الرماد وصل إلى تسعة آلاف متر فوق سطح البحر، مرفقة الخبر بفيديو يُظهر سحابة كبيرة في السماء.
وامتدت سحابة الرماد البركانيّ 110 كيلومترات غرب البركان، بحسب مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للثورانات البركانية.
وأصدرت السلطات تحذيرا جويا في المنطقة القريبة من البركان.ويُعد تشيفيلوتش أحد البراكين النشطة في شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة قليلة السكان تقع في أقصى شرق روسيا. ويُقدَّر عمره بما بين 60 ألف سنة و70 ألف سنة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
المصدر: وكالات
بركان
روسيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©