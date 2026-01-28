الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصرع شخصين جراء عاصفة عنيفة في البرتغال

مصرع شخصين جراء عاصفة عنيفة في البرتغال
28 يناير 2026 19:30

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اجتاحت البرتغال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بمقتل شخصين على الأقل، وأحدثت أضراراً كبيرة في منطقة لشبونة وفي وسط البلاد، على ما أفادت فرق الإنقاذ.
والعاصفة «كريستن» مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة، مما أدى إلى سقوط أشجار وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
وقد استجابت فرق الإنقاذ لنحو 1500 بلاغ بين منتصف الليل والساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش.وأفادت الهيئة الوطنية للحماية المدنية بمقتل شخص في فيلا فرانكا دي شيرا، إحدى ضواحي لشبونة، إثر سقوط شجرة على سيارته.
ولقي شخص آخر مصرعه جراء انهيار هيكل معدني في مونتي ريال في منطقة ليريا (وسط البرتغال)، بحسب الهيئة.
ووصفت الحكومة البرتغالية العاصفة بأنها «ظاهرة مناخية قاسية تسببت بأضرار جسيمة في مناطق عدة».
وانقطعت الكهرباء عن نحو 850 ألف منزل ومؤسسة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
ولا تزال طرق كثيرة مغلقة أو مقطوعة جزئيا، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط لشبونة بشمال البلاد. كما تعطلت حركة السكك الحديد في بعض المناطق.

أخبار ذات صلة
38 قتيلاً جراء عواصف عنيفة في أميركا
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الشتوية القاسية في الولايات المتحدة
المصدر: آ ف ب
عاصفة
البرتغال
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©