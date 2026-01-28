الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إنذار جوي كبير في أربع ولايات تونسية تحسباً لرياح قوية

28 يناير 2026 21:52

رفعت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، مستوى التحذير من التقلبات المناخية إلى «درجة إنذار كبيرة»، على خلفية هبوب رياح قوية وغير اعتيادية في عدد من الولايات الواقعة شمال البلاد. وتأتي درجة الإنذار الحالية دون المستوى الأقصى المعتمد من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي، وقد شملت ولايات نابل وبنزرت وجندوبة وباجة، في حين بقيت درجة الإنذار في بقية مناطق البلاد، في الوسط والجنوب، عادية، مع الدعوة إلى توخي الحذر.

وحدّد المعهد سرعة الرياح بين 50 و80 كيلومترًا في الساعة مع نهاية يوم الأربعاء، على أن تصل إلى نحو 100 كيلومتر في الساعة خلال ليل اليوم التالي، مع إمكانية تشكّل دواوير رملية «عواصف رملية دوّارة» في جنوب البلاد، إضافة إلى أمطار متفرقة.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى البقاء في الأماكن المغلقة وتجنب الخروج إلا عند الضرورة.

وكانت تونس قد شهدت، قبل نحو أسبوع، هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة في مثل هذا الشهر منذ نحو 70 عامًا، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص جرّاء فيضانات، وانتشال جثتي بحّارين، وفقدان اثنين آخرين. وتُعدّ تونس من بين الدول الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: وكالات
تونس
رياح
التغير المناخي
السلطات التونسية
هبوب الرياح
