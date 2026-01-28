الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 5 سوريين بانفجار ألغام ومخلفات حربية في ريف حلب

أسلحة أعلنت السلطات السورية جمعها في مدينة الرقة (رويترز)
29 يناير 2026 02:33

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلنت السلطات السورية، أمس، مقتل 5 أشخاص في ريف محافظة حلب شمالي البلاد، جراء انفجار ألغام ومخلفات حربية.
وقالت محافظة حلب في بيان: «قُتل 5 شبان، الثلاثاء، جراء انفجار ألغام في قرى قريبة من سد تشرين شرقي حلب».
وحذرت المحافظة من أن «الألغام المنتشرة تشكل خطراً مباشراً على المدنيين، ما يعيق عودة الأهالي إلى منازلهم».
ولفتت إلى أن «فرق الهندسة في الجيش السوري تواصل تنفيذ أعمال تمشيط في منطقة عين العرب بريف حلب، لإزالة الألغام ومخلّفات الحرب وتأمين المنطقة».
وفي سياق آخر، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، أنّ أكثر من 170 ألف شخص نزحوا، منذ 6 يناير الجاري، من جراء التطورات الأمنية الأخيرة في محافظات حلب والحسكة والرقة.
وأوضح أنّ «العديد من مواقع النزوح ما تزال مكتظة»، مشيراً إلى أن «الوضع في محافظة الحسكة ما يزال غير مستقر، مع ورود تقارير عن نزوح عائلات من جنوب مدينة الحسكة باتجاه بلدة الشدادي».
وأكّد «أوتشا» أن الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني يواصلون دعم الاستجابة الطارئة في شمال شرقي سوريا، في أعقاب الاشتباكات الأخيرة.

