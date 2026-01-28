الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

المدارس تغلق أبوابها في شمال شرق القدس مع تواصل الحملة الإسرائيلية

دورية عسكرية إسرائيلية قرب مدينة القدس (رويترز)
29 يناير 2026 02:33

رام الله (الاتحاد)

تواصل القوات الإسرائيلية فرض حصار مشدد وإغلاق كامل على بلدة «حزما» شمال شرق القدس لليوم الثاني على التوالي. 
وذكرت محافظة القدس، في بيان صحفي أمس، أن ذلك يأتي في إطار حملة عسكرية إسرائيلية تصعيدية شملت مداهمات واسعة للمنازل، واحتجاز عشرات الشبان، وشل الحركة العامة في البلدة بشكل تام. 
ووفق البيان: «كثفت القوات الإسرائيلية منذ مساء الثلاثاء إجراءاتها العسكرية، حيث داهمت عشرات المنازل، وألحقت أضراراً واسعة داخلها، في اعتداءات اتسمت بالتخريب المتعمد للممتلكات وتفتيش الهواتف النقالة». 
وأشار إلى أن «الجيش استولى على ثلاثة منازل في البلدة، حول أحدها إلى مركز تحقيق ميداني، فيما أبلغت عائلتان عن تعرضهما للسرقة أثناء مداهمة منزليهما، شملت مصاغاً ذهبياً ومبالغ مالية». 
وطبقاً للبيان: «أغلقت القوات المتمركزة عند مداخل البلدة الطرق بشكل كامل، وأطلقت قنابل الصوت بكثافة تجاه كل من حاول مغادرة حزما أو الدخول إليها، ما أدى إلى شلل تام في حركة المواطنين». 
ولفت البيان إلى أنه في ظل هذه الأوضاع، أعلنت مدارس بلدة «حزما» إغلاق أبوابها، حفاظاً على سلامة الطلبة، نتيجة استمرار الحصار والتواجد العسكري الكثيف داخل الأحياء السكنية.

