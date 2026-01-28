الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الجامعة العربية» تدعو إلى ضغط دولي لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة

شاحنات مساعدات تنتظر السماح لها بدخول القطاع (أ ف ب)
29 يناير 2026 02:33

القاهرة (الاتحاد)

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يلبي احتياجات جميع سكانه والبدء الفوري في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير الدكتور فائد مصطفى، خلال الاجتماع الثامن للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في العاصمة الأيرلندية دبلن، أمس، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجامعة.
وأكد الدكتور مصطفى، بحسب البيان، أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي للضغط من أجل إيقاف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على «ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في المنطقة».

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
المساعدات الإنسانية
