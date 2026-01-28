«الجامعة العربية» تدعو إلى ضغط دولي لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة (الاتحاد)

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يلبي احتياجات جميع سكانه والبدء الفوري في برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير الدكتور فائد مصطفى، خلال الاجتماع الثامن للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في العاصمة الأيرلندية دبلن، أمس، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى، بحسب البيان، أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي للضغط من أجل إيقاف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على «ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في المنطقة».