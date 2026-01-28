الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في غزة (أرشيفية)
29 يناير 2026 02:33

غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 5 فلسطينيين، وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة من بينهم شخص جرى انتشاله من تحت الأنقاض خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت السلطات الصحية في تقريرها الإحصائي اليومي حول أعداد الضحايا والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن «مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 قتلى، بواقع 4 قتلى جدد، إضافة إلى قتيل تمكنت الطواقم الطبية من انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 6 إصابات بجروح مختلفة».
وأضاف التقرير أنه «منذ إيقاف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الضحايا 492 قتيلاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1356 إصابة، إلى جانب تسجيل 715 حالة انتشال من تحت الأنقاض».
وأشار إلى أن «الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، أظهرت ارتفاع عدد الضحايا إلى 71667 قتيلاً، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 171343 مصاباً».

