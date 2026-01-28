الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
تحذيرات من «انهيار كارثي» للقطاع الصحي في غزة

جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
29 يناير 2026 02:33

شعبان بلال (غزة)

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية، أمس، من انهيار غير مسبوق يهدد القطاع الصحي في غزة، نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات اليومية بين المرضى.
وقال أبو سلمية في تصريح صحفي: إن العجز في الإمدادات الطبية حرم الطواقم الصحية من تقديم العلاج اللازم، مشيراً إلى وفاة نحو 1200 مريض من أصل أكثر من 20 ألف حالة بحاجة ماسة للسفر للعلاج خارج القطاع في ظل تعذر خروجهم.
وأوضح أن الأوضاع الصحية بلغت مرحلة حرجة، حيث فقد القطاع نحو 50% من مرضى غسيل الكلى، إلى جانب تسجيل وفيات يومية بين مرضى الأمراض المزمنة والسرطان وتراكم أعداد كبيرة من العمليات الجراحية غير المنفذة.
وأضاف: مخزون أدوية الطوارئ يوشك على النفاد، فيما سجلت مستلزمات جراحة القلب والعظام صفراً مع نفاد معظم أدوية غسيل الكلى وعلاجات السرطان.
وحذر من تفشي الأمراض المعدية بين السكان خاصة بين الأطفال نتيجة سوء التغذية وانعدام المياه الصالحة للشرب وغياب التطعيمات.
كما دعا أبو سلمية إلى فتح معبر رفح بشكل عاجل لإخراج المرضى وإدخال المساعدات الطبية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية. 
وفي السياق، أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أن الشتاء القارس والتقلبات الجوية والمنخفضات المتلاحقة في غزة أدّت إلى وفاة عشرات الأطفال، موضحاً أن غالبية سكان القطاع يعيشون ظروفاً حياتية شديدة القسوة، بعدما نزحوا قسراً من بيوتهم نتيجة العمليات العسكرية، مما جعلهم يعتمدون على خيام مهترئة ومراكز إيواء مكتظة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وأوضح النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه الأوضاع الإنسانية المروّعة تفرض الحديث بشكل مباشر عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل تراجع مستويات المساعدة المقدمة مقابل الزيادة الكبيرة في الاحتياجات، مشيراً إلى أن إدخال المساعدات يُعد جزءاً أساسياً من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق بالأعداد المقررة للشاحنات الإغاثية، التي كان من المفترض أن تبلغ 600 شاحنة يومياً، في حين لم يتجاوز ما دخل فعلياً 130 شاحنة يومياً، وهو رقم لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان. وأفاد النمس بأن قطاع غزة يعاني فجوة إنسانية متسارعة، تتمثل في نقص المواد الغذائية الأساسية والبطانيات ووسائل التدفئة ومواد الإيواء، بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي، الذي يعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية ووقود تشغيل المستشفيات، مما ينعكس بشكل مأساوي على الأطفال والمرضى وكبار السن.
ومع دخول فصل الشتاء، تسببت الأمطار الغزيرة والمنخفضات الجوية في غرق عشرات الخيام وتمزقها، إضافة إلى انتشار أمراض الجهاز التنفسي بين الأطفال نتيجة البرد والرطوبة.

