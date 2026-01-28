الرئيسة الفنزويلية: سنحل خلافاتنا مع أميركا دبلوماسياً

كاراكاس (وكالات)

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز، في تصريحات لها للتلفزيون الفنزويلي، أن فنزويلا ستسعى لتسوية خلافاتها مع الإدارة الأميركية عبر قنوات سياسية ودبلوماسية.

وأضافت، «لقد أنشأنا قنوات اتصال، تستند إلى الاحترام والتهذيب، ونقوم الآن بصياغة جدول الأعمال على أساس الاتصالات المباشرة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، حسب صحيفة فنزويلا تايمز، أمس.

وأوضحت، أن البلدين ينخرطان في حوار دبلوماسي لسد الخلافات حول القضايا الحساسة والتي يتعين إدراجها على جدول الأعمال ضمن الإطار المقبول دولياً للعلاقات القائمة على الاحترام بين الدول ذات السيادة والمستقلة.