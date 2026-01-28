الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب: أمور جيدة تحدث في مفاوضات أوكرانيا

جنود أوكرانيون قرب خط المواجهة في منطقة دونيتسك
29 يناير 2026 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن «أموراً جيدة للغاية ‌تحدث» في المفاوضات الرامية إلى إنهاء أزمة أوكرانيا، وذلك بعد أيام من انتهاء محادثات ثلاثية بين مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى ‌بها ترامب للصحافيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض، في زيارة ‌إلى ولاية أيوا.
والتقى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا مطلع هذا الأسبوع في أبوظبي لإجراء محادثات بوساطة مسؤولين أميركيين، وانتهت المحادثات، على أن تُستأنف مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف: إن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستتواصل في أبوظبي الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب أول مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف منذ أشهر والتي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين في الإمارات. 
وقال ويتكوف في منشور على منصة «إكس»: «كانت المحادثات بناءة للغاية، وتم وضع خطط لمواصلة المحادثات الأسبوع المقبل في أبوظبي».
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين: إن من المتوقع استئناف المحادثات بين المفاوضين الأوكرانيين، والروس، والأميركيين، الأحد المقبل، مشيراً إلى أن المناقشة الأخيرة في أبوظبي بحثت خطوات «إنهاء الحرب» ومسائل سياسية معقدة. 
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس: إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الحساسة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء حرب روسيا. وأوضح سيبيها، في مقابلة مع موقع يوروبيسكا برافدا الأوكراني، أن أكثر القضايا حساسية في البحث عن تسوية سلمية لم تحسم بعد، وتشمل المسائل الإقليمية ومحطة زابوريجيا، مضيفاً أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين من أجل حل هذه القضايا. وتطالب روسيا بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

ترامب
دونالد ترامب
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
روسيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
الرئيس الأميركي
أميركا
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©