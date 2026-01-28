السويد تنوي حظر الهواتف المحمولة في المدارس

تعتزم السويد حظر الهواتف المحمولة في التعليم الابتدائي والمتوسط لضمان تركيز التلاميذ خلال الحصص الدراسية، وفق ما أعلنت الحكومة الأربعاء.

ويعني هذا الحظر أن التلاميذ حتّى الصفّ التاسع (أي حتّى سنّ 15-16 عاماً) عليهم أن يسلّموا هواتفهم صباحاً على أن يستعيدوها في نهاية اليوم الدراسي.

وقالت الحكومة في بيان إن «الدراسات أظهرت أن الأدوات الرقمية في قاعات الدراسة تلهي التلاميذ السويديين أكثر من غيرهم من التلاميذ في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي».

وتابعت «بناء على ذلك، تقترح الحكومة حظر الهواتف المحمولة» في المدارس.

وتمنع نحو 80 % من المؤسسات التعليمية استخدام الهواتف المحمولة في الحصص الدراسية بقرار من إداراتها، وفق وكالة الأنباء السويدية «تي تي».

غير أن وزيرة التعليم سيمونا موهامسون أكّدت على ضرورة اعتماد حظر على الصعيد الوطني لضمان سريان هذا القرار في كلّ المدارس.

وقالت خلال مؤتمر صحافي إن هذه الخطوة من شأنها أن تعود بالنفع على «النظام التعليمي والصحة النفسية على السواء» و«تساعد الأهل» في تخفيض الساعات التي يمضيها أولادهم أمام الشاشات في المنزل.

وفي حال اعتمد البرلمان السويدي مشروع القانون، سيصبح الحظر سارياً اعتباراً من أغسطس 2026.

أطلقت السويد خطّة واسعة للرقمنة في أوساط المؤسسات التعليمية في 2017 ركّزت على تعميم استخدام الأجهزة اللوحية محلّ الكتب. لكنها بدأت تتراجع عن قرارها هذا سنة 2023 إثر تدنّي الأداء في المدارس.