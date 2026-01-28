المستشار الألماني يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يزال لا يرى فرصة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سريعا.

وبعد مشاورات قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من الاتحاد المسيحي برئاسة ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال ميرتس في ديوان المستشارية مساء اليوم الأربعاء إن "انضمام أوكرانيا بحلول الأول من يناير 2027 مستبعد.

هذا غير ممكن"، لافتا إلى أن أي دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب عليها أولا استيفاء ما يعرف بـ معايير كوبنهاجن، وأوضح أن هذه العملية تستغرق عادة عدة سنوات.

غير أن ميرتس شدد في الوقت نفسه على أهمية أن يكون لدى أوكرانيا أفق مستقبلي يمهد الطريق أمام انضمامها إلى التكتل الأوروبي، وقال إن هذه العملية طويلة الأمد ذلك مسار طويل الأمد، وأردف:"يمكننا خلال هذا الطريق تقريب أوكرانيا تدريجياً من الاتحاد الأوروبي.

هذا ممكن دائما، لكن انضماما بمثل هذه السرعة غير ممكن ببساطة".