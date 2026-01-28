الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشار الألماني يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني يستبعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
29 يناير 2026 00:52

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يزال لا يرى فرصة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سريعا.
وبعد مشاورات قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من الاتحاد المسيحي برئاسة ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال ميرتس في ديوان المستشارية مساء اليوم الأربعاء إن "انضمام أوكرانيا بحلول الأول من يناير 2027 مستبعد.
هذا غير ممكن"، لافتا إلى أن أي دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب عليها أولا استيفاء ما يعرف بـ معايير كوبنهاجن، وأوضح أن هذه العملية تستغرق عادة عدة سنوات.
غير أن ميرتس شدد في الوقت نفسه على أهمية أن يكون لدى أوكرانيا أفق مستقبلي يمهد الطريق أمام انضمامها إلى التكتل الأوروبي، وقال إن هذه العملية طويلة الأمد ذلك مسار طويل الأمد، وأردف:"يمكننا خلال هذا الطريق تقريب أوكرانيا تدريجياً من الاتحاد الأوروبي.
هذا ممكن دائما، لكن انضماما بمثل هذه السرعة غير ممكن ببساطة".

 

أخبار ذات صلة
ترامب: أمور جيدة تحدث في مفاوضات أوكرانيا
بريطانيا وأميركا وألمانيا وفرنسا تدعو للالتزام بالهدنة في سوريا
المصدر: د ب أ
فريدريش ميرتس
ألمانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
علوم الدار
رئيس الدولة: الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام
اليوم 20:42
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان في موسكو تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 20:36
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تزين دورياتها احتفاءً بأسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 20:32
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
علوم الدار
حمدان بن زايد يطمئن على صحة مبارك المنصوري ووديمة المزروعي
اليوم 20:29
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
الرياضة
الإحصائيات ترشح أرسنال للقب دوري أبطال أوروبا
اليوم 20:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©