الأخبار العالمية

تحطم طائرة في كولومبيا ومصرع جميع ركابها

عنصر أمن يقف بينما يمر موكب لضحايا الطائرة المنكوبة في كولومبيا.
29 يناير 2026 08:29

أعلنت السلطات الكولومبية عن تحطم طائرة صغيرة، يوم الأربعاء، في منطقة ريفية بمقاطعة نورتي دي سانتاندير شمال شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ15 الذين كانوا على متنها. تحطّمت الطائرة التي كانت تقل 15 شخصا، بينهم نائب، قرب الحدود بين كولومبيا وفنزويلا الأربعاء، وقد قضى الركاب والطاقم، وفق ما أعلنت هيئة الطيران المدني الكولومبية.
أقلعت الطائرة التي كانت تشغّلها شركة الطيران الحكومية الكولومبية ساتينا، من مدينة كوكوتا وفقدت الاتصال بأبراج المراقبة قبيل موعد هبوطها في أوكانيا القريبة قرابة الظهر (17,00 ت غ).
وقال مسؤول في هيئة الطيران المدني"لا ناجين" من التحطّم.
وكانت الطائرة تقل 15 شخصا هم 13 راكبا وطاقم من شخصين.
وكوكوتا هي منطقة جبلية وتتّسم بطقس شديد التقلب.وأمرت الحكومة سلاح الجو بإطلاق عملية بحث عن الطائرة وانتشال الجثث.
وكانت الطائرة تقلّ نائبا ومرشّحا للنيابة، وفق عضو المجلس المحلي ويلمر كاريّو. والطائرة من طراز بيتشكرافت 1900 ذات المحرّكين.

المصدر: وكالات
