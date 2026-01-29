الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فيضانات قوية تجتاح موزمبيق وتسفر عن وفيات

فيضانات قوية تجتاح موزمبيق وتسفر عن وفيات
29 يناير 2026 11:09

شهدت  بعض المدن في موزمبيق إثر فيضانات أدت إلى غمر الشوارع والأحياء بالمياه؛ ظهور التماسيح حيث تسببت في ثلاث وفيات على الأقل.

وحذرت السلطات في مدينة "شاي شاي"، عاصمة إقليم غزة وواحدة من أكثر المناطق تضررا في جنوب البلاد، السكان من تزايد مخاطر هجمات التماسيح مع اتساع رقعة الفيضانات واستمرار عمليات الإجلاء إلى مناطق أكثر ارتفاعا.

وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي ضربت أجزاء من جنوب القارة الإفريقية على مدار الشهر الماضي إلى مقتل أكثر من 100 شخص في موزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك طرق وجسور ومدارس ومرافق صحية.

وذكرت السلطات أنه من بين 13 حالة وفاة مسجلة جراء الفيضانات في موزمبيق، قتل ثلاثة أشخاص بسبب التماسيح.

المصدر: وكالات
موزمبيق
فيضانات
