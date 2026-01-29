الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إنهاء نفوذ «الإخوان» أساسي لإنقاذ السودان من التفكك والحرب

عائلات سودانية نازحة في مركز تسجيل بولاية شمال كردفان (رويترز)
30 يناير 2026 02:06

أكرم ألفي (القاهرة)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ«الاتحاد»: «الإخوان» حوّلت الجيش السوداني لأداة تُدار بالولاء التنظيمي
إشادة أميركية بدعوة فرنسا لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

قال خبراء ومحللون سياسيون: إن مستقبل السودان لا يمكن أن يُبنى أو يرتبط بأي شكل من الأشكال بجماعة «الإخوان»، مؤكدين أن التجربة الممتدة منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي أثبتت أن هذه الجماعة كانت أحد أبرز أسباب الأزمات البنيوية التي قادت البلاد إلى الانقسام والحروب والانهيار المؤسسي، وأن أي مسار جاد نحو الاستقرار لا بد أن يبدأ بإقصائها سياسياً وفكرياً من المشهد العام. وأوضح الخبراء لـ«الاتحاد» أن الصراع الدائر في السودان لا يمكن فصله عن إرث طويل من التوظيف الأيديولوجي للدولة، حيث جرى استغلال الدين كغطاء للسلطة، ما أدى إلى إضعاف مفهوم الوطنية الجامعة، وتغليب منطق التنظيم على منطق الدولة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على وحدة السودان وأمنه واستقراره الداخلي، فضلاً عن تأثيراته الإقليمية الخطيرة.
وأكّد الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المعز حضرة، أن مستقبل السودان لا يمكن أن يُربط بحركة «الإخوان»، مشدداً على أن جذور الأزمات الراهنة تعود بشكل مباشر إلى سيطرة «الجماعة» على مفاصل الدولة منذ انقلاب 30 يونيو 1989، لافتاً إلى أن فكرة الوطن أو الوطنية في الأيديولوجيا «الإخوانية» ليست أولوية، بل يتم التعامل مع الدولة باعتبارها أداة لخدمة التنظيم، لا ككيان جامع لكل السودانيين.
وأوضح حضرة لـ«الاتحاد» أن هذه الأيديولوجيا كانت سبباً رئيساً في تفكيك السودان، بدءاً من انفصال الجنوب، مروراً بمحاولات تفجير النزاعات في دارفور وكردفان وغيرهما من الأقاليم، لافتاً إلى أن «الجماعة» لا ترى مانعاً في تقسيم ما تبقى من السودان إذا كان ذلك يخدم استمرار نفوذها أو عودتها إلى السلطة، معتبراً أن هذا النهج يمثل تهديداً وجودياً حقيقياً للسودان كوطن، كما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي لدول المنطقة بأسرها.
ولفت حضرة إلى أن الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات كان من الممكن إيقافها في مراحلها الأولى، غير أن إصرار «الإخوان» على استثمار الصراع كوسيلة وحيدة لاستعادة سلطتهم ومكانتهم السياسية أدى إلى إطالة أمده، من دون أي اعتبار لحجم الخسائر البشرية أو المعاناة الإنسانية.  وقال حضرة: إن «ما يُسمى بحرب الكرامة ليس سوى وهم، لأن هذه الحرب أهانت كرامة السودان وشعبه، وألحقت أضراراً جسيمة بالمدنيين، الذين يدفعون الثمن الأكبر».
وشدد الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان على أن «حال السودان لن ينصلح إلا بإبعاد هذه الجماعة عن المشهد، والتعامل معها باعتبارها تنظيماً إرهابياً مسؤولاً عن تقويض الدولة وإشعال الحروب»، مؤكداً أن العدالة الانتقالية والمساءلة القانونية تشكلان مدخلاً أساسياً لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي، علي الشعباني، أن التجربة السودانية تمثل نموذجاً صارخاً لفشل الجماعة في إدارة الدولة، مشيراً إلى أن هذه الجماعات أينما وُجدت قدّمت التنظيم على الوطن، والأيديولوجيا على مصالح الشعوب، ما أدى إلى تفكك الدول وانتشار الصراعات، موضحاً أن ربط مستقبل السودان بـ«الإخوان» يعني إعادة إنتاج الأزمة نفسها بأدوات مختلفة، وإبقاء البلاد في دائرة الصراع وعدم الاستقرار. وأضاف الشعباني لـ«الاتحاد» أن السودان أمام مفترق طرق حاسم، إما الانخراط في مسار وطني جامع يؤسس لدولة مدنية حديثة تقوم على المواطنة وسيادة القانون، أو البقاء رهينة لمشاريع أيديولوجية عابرة للحدود ولا تعترف بخصوصية الدولة الوطنية، مؤكداً أن إقصاء «الإخوان» من المشهد السياسي لا يعني إقصاء الدين من الحياة العامة، بل تحرير الدولة من هيمنة تنظيم استغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
إلى ذلك، شدد المحللون على أن إعادة بناء السودان تتطلب مشروعاً وطنياً شاملاً يعالج جذور الأزمة، وليس فقط مظاهرها العسكرية، عبر إصلاح سياسي عميق، وإعادة الاعتبار لمفهوم الدولة، وبناء عقد اجتماعي جديد يضمن مشاركة كل المكونات بعيداً عن الإقصاء الأيديولوجي، معتبرين أن التجارب السابقة أثبتت أن التساهل مع جماعة «الإخوان» أو منحها فرصة جديدة للمناورة السياسية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والعنف.
وأوضحوا أن الرهان الحقيقي يجب أن يكون على القوى المدنية والوطنية القادرة على إدارة مرحلة انتقالية تؤسس للاستقرار والتنمية، وتحمي وحدة السودان وسيادته، بعيداً عن التنظيمات التي تسببت في إضعاف الدولة وتمزيق نسيجها الاجتماعي، لافتين إلى أن مستقبل السودان لن يبدأ فعلياً إلا مع طي صفحة «الإخوان»، وفتح صفحة جديدة تقوم على دولة القانون والمؤسسات، بما يضمن الأمن والاستقرار للسودان وللمنطقة بأكملها.

السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
الحرب في السودان
الصراع في السودان
الشعب السوداني
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
الإخوان
الإخوان المسلمون
آخر الأخبار
بتوجيهات أحمد بن محمد«دبي للإعلام» تُطلق منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»
علوم الدار
بتوجيهات أحمد بن محمد«دبي للإعلام» تُطلق منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»
اليوم 12:32
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©