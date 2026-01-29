مصر: القوة المتعددة الجنسيات في سيناء عنصر محوري لدعم الاستقرار

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء تعد عنصراً محورياً في دعم ركائز الأمن والاستقرار، مشيداً بمستوى التنسيق الوثيق القائم بين القوة والجهات المصرية المعنية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عبد العاطي بالمدير العام للقوة إليزابيث ديبل، حيث بحثا القضايا ذات الصلة بمهام القوة ودورها في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأضافت أن الوزير عبد العاطي أعرب عن التقدير للدور الذي تضطلع به القوة المتعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عقب توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، مؤكداً أهمية مواصلة الدعم لعمل القوة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل. وثمن الوزير عبد العاطي مشاركة الدول المساهمة بما يعكس الالتزام الجماعي بدعم السلام.

من جانبها، أعربت ديبل عن تقديرها للتعاون البناء مع مصر ولما توليه الجهات المعنية من اهتمام خاص بتيسير عمل القوة المتعددة الجنسيات وتقديم التسهيلات. وأكّدت حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في إطار دعم مهام القوة وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.