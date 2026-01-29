الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: القوة المتعددة الجنسيات في سيناء عنصر محوري لدعم الاستقرار

بدر عبد العاطي وإليزابيث ديبل خلال اللقاء
30 يناير 2026 02:06

القاهرة (الاتحاد)

غزة.. قيود جديدة تؤجل إعادة فتح معبر رفح
تحذيرات من «انهيار كارثي» للقطاع الصحي في غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء تعد عنصراً محورياً في دعم ركائز الأمن والاستقرار، مشيداً بمستوى التنسيق الوثيق القائم بين القوة والجهات المصرية المعنية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير عبد العاطي بالمدير العام للقوة إليزابيث ديبل، حيث بحثا القضايا ذات الصلة بمهام القوة ودورها في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة.
وأضافت أن الوزير عبد العاطي أعرب عن التقدير للدور الذي تضطلع به القوة المتعددة الجنسيات في سيناء منذ إنشائها عقب توقيع معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، مؤكداً أهمية مواصلة الدعم لعمل القوة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل. وثمن الوزير عبد العاطي مشاركة الدول المساهمة بما يعكس الالتزام الجماعي بدعم السلام.
من جانبها، أعربت ديبل عن تقديرها للتعاون البناء مع مصر ولما توليه الجهات المعنية من اهتمام خاص بتيسير عمل القوة المتعددة الجنسيات وتقديم التسهيلات. وأكّدت حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في إطار دعم مهام القوة وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

مصر
سيناء
وزير الخارجية المصري
وزارة الخارجية المصرية
بدر عبد العاطي
معاهدة السلام
معاهدة السلام مع إسرائيل
إسرائيل
