سوريا.. 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة

أطفال عادوا مع أسرهم إلى إدلب بعد سنوات من النزوح القسري (من المصدر)
30 يناير 2026 02:06

أحمد شعبان (دمشق)

أكّد خبراء ومحللون سوريون أن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال مستمرة نتيجة تراكم آثار سنوات طويلة من الحرب، وما خلّفته من دمار واسع في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، إلى جانب تراجع المنح والمساعدات الدولية، في ظل اتساع رقعة الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية.
وأوضحوا، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ملايين السوريين ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وصحية ومأوى، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية وترتفع معدلات الفقر، مع استمرار انعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 16 مليون شخص في سوريا بحاجة عاجلة إلى مساعدات إنسانية، تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في ظل وجود ملايين الأشخاص يعيشون تحت خط الفقر.
وقال الباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا: استمرار الأزمة الإنسانية يعود بالدرجة الأولى إلى غياب حل شامل يلبّي تطلعات مختلف أطياف الشعب السوري.
وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد»: حالة عدم الاستقرار انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد، حيث ارتفعت معدلات البطالة وتراجعت عجلة الإنتاج، مما أسهم في تعميق الأزمة.
وأشار إلى أن العديد من الجهات المانحة، أوقفت أو قلّصت بشكل كبير مساعداتها إلى مناطق الصراع، مما زاد من حدّة الأزمة الإنسانية وأضعف قدرة المجتمع السوري على التعافي، موضحاً أن تداعيات الأزمة الأوكرانية وتصاعد التوترات الإقليمية دفعت العديد من المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى وقف أنشطتها في سوريا.

