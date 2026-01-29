الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يشدد سياسته المتعلقة بالهجرة

الاتحاد الأوروبي يشدد سياسته المتعلقة بالهجرة
29 يناير 2026 22:41

 كشف الاتحاد الأوروبي الخميس عن الخطوط العريضة لسياساته المقبلة بشأن الهجرة من خلال زيادة عمليات الترحيل وإعادة النظر في نظام التأشيرات، مكرِّساً بذلك تشدداً واضحاً في توجهه.
وأكد المهندس الرئيسي لهذا التحوّل في سياسة الهجرة المفوض الأوروبي ماغنوس برونر أن «الأولوية واضحة، وتتمثل في تقليص عدد الوافدين غير الشرعيين، والحفاظ عليه عند مستوى منخفض».
وفي العام 2025، تراجع عدد عمليات الدخول غير النظامية إلى الأراضي الأوروبية بأكثر من 25%، وفقاً لهيئة مراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس».
وشهد عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر طريق البلقان انخفاضاً كبيراً، فيما شكل حوض البحر الأبيض المتوسط المصدر الأبرز لانطلاق هؤلاء.
ودفعت التوجهات اليمينية المتزايدة في المشهد السياسي الأوروبي مسؤولي دول القارة إلى تشديد القبضة أكثر في ملف الهجرة.
وركّزت المفوضية الأوروبية في استراتيجيتها المتعلقة بالهجرة للسنوات الخمس المقبلة على ترحيل أصحاب طلبات اللجوء التي تُرفَض.
ويناقش البرلمان الأوروبي حالياً نصاً صاغته بروكسل من المفترض أن يزيد عدد عمليات الترحيل.
ويتيح هذا النص القانوني خصوصاً فتح مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي، أو ما يُعرف بـ «محاور العودة»، ليتم إرسال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم إليها.
كذلك يسمح النص بتغليظ العقوبات على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، من خلال احتجازهم لفترات أطول.
وتُقابَل هذه الإجراءات بانتقادات من اليسار والمنظمات غير الحكومية، لكنها تلقى تأييداً متزايداً من دول الاتحاد الأوروبي.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشيد بالاتفاقية التجارية بين جمهورية الهند والاتحاد الأوروبي
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يجب ‌أن يتم بحلول 2027
المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
طلبات اللجوء
آخر الأخبار
بتوجيهات أحمد بن محمد«دبي للإعلام» تُطلق منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»
علوم الدار
بتوجيهات أحمد بن محمد«دبي للإعلام» تُطلق منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»
اليوم 12:32
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©