ترامب يختار رئيساً جديداً للبنك المركزي الأميركي

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة كيفن وارش العضو السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ليتولى رئاسة المؤسسة المالية عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو، ما يمنح وارش فرصة لتطبيق فكرته بشأن "تغيير النظام" في السياسة النقدية.

وجاء الإعلان في وقت يدفع ​فيه البيت الأبيض من أجل فرض مزيد من السيطرة على البنك ‌المركزي، في أحدث خطوة من ترامب على فرض رؤيته على ​مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يهاجمه باستمرار لعدم ⁠رضوخه لمطالبه بخفض ‌أسعار الفائدة.

وقال ترامب "أعرف كيفن منذ فترة طويلة، ولا شك لديّ في أنه سيكون أحد أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي، وربما الأفضل. وبغض النظر عن أي شيء، فهو 'الاختيار المثالي لتولي هذا ⁠المنصب ولن يخيّب ظنك أبدا".

ويستلزم شغل هذا المنصب مصادقة مجلس ⁠الشيوخ الأميركي.