الجيش الباكستاني يعلن قتل 41 مسلحاً بعمليتين في إقليم «بلوشستان»

إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني أمس، مقتل 41 مسلحاً في عمليتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم «بلوشستان» جنوب غرب البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان صحفي، أن القوات الباكستانية نفذت عملية استخباراتية في ضواحي منطقة «هارناي» بإقليم «بلوشستان»، بناء على بلاغات عن وجود مسلحين فيها، تمكنت خلالها من اقتحام مخبأ للمسلحين وقتل 30 منهم بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأضافت أنه تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات بحوزة القتلى وجرى تدميرها في الموقع.

وأوضح البيان، أن عملية استخباراتية أخرى نفذت في منطقة «بنجغور» بالإقليم نفسه أسفرت عن تفكيك مخبأ للمسلحين والقضاء على 11 مسلحاً إلى جانب ضبط أسلحة وذخيرة وأموال مسروقة من عملية سطو مسلح على بنك في «بنجغور» نفذت في وقت سابق من الشهر بحوزة القتلى.

ولفت إلى إجراء عمليات تمشيط حالياً في المنطقة للقضاء على أي مسلحين آخرين قد يعثر عليهم.

بدورهما، أشاد رئيس باكستان آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بقوات الأمن لنجاح عملياتها في «بلوشستان». وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعداً في الهجمات المسلحة لا سيما في إقليمي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا».