السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب سوء الطقس

ناسا تؤجل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب سوء الطقس
30 يناير 2026 20:50

 أجلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) رحلة رواد الفضاء المقبلة إلى القمر بسبب توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر في موقع الإطلاق.
وتم تحديد موعد أول رحلة مأهولة إلى القمر ضمن برنامج "أرتيميس" الآن في توقيت لا يتجاوز 8 فبراير ، متأخرة يومين عن الموعد الأصلي.
وكانت وكالة ناسا على أهبة الاستعداد لإجراء اختبار تزويد الصاروخ التابع لمهمة "أرتيميس" القمرية، البالغ طوله 322 قدماً (98 متراً)، بالوقود غداً السبت، لكنها ألغت كل شيء في وقت متأخر أمس الخميس بسبب الطقس البارد المتوقع. والآن تم تحديد موعد الاختبار النهائي بالغ الأهمية يوم الاثنين القادم، إذا سمحت ظروف الطقس.
ويعني هذا التغيير أن أمام ناسا ثلاثة أيام فقط في فبراير لإرسال أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر والعودة، قبل أن تمتد المهمة إلى مارس.

المصدر: د ب أ
ناسا
