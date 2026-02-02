المجلس النرويجي للاجئين لـ«الاتحاد»: تحديات كبرى تواجه المنظومة التعليمية في غزة

عبدالله أبو ضيف (غزة)

أوضح أخصائي التعليم في المجلس النرويجي للاجئين، تشارلز هولتون، أن هناك تحديات كبرى تواجه المنظومة التعليمية في قطاع غزة، من أهمها تعقيد الوصول إلى المدارس بسبب عدد من العوائق، أبرزها انعدام الأمن، حيث تؤثر الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على انتظام حضور الطلاب وسير العملية التعليمية، وغالباً ما يقرر الآباء عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس أو نقاط التعليم بسبب المخاطر الأمنية.

وذكر هولتون، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية أدت إلى تعرض غالبية مدارس القطاع للتدمير أو الضرر، وهو ما شمل 97 % من المدارس حتى يوليو الماضي، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مبانٍ مدرسية (518 من أصل 564) تحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال تأهيل كبيرة لكي تعود للعمل.

وأشار إلى أن الدمار الواسع حرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتحولت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء جماعية للعائلات النازحة، مما أدى إلى تقليص عدد الصفوف المتاحة بشكل كبير.

وحذّر أخصائي التعليم في المجلس النرويجي للاجئين، من خطورة تداعيات نقص الموارد والصدمة والضغط النفسي، حيث يعجز المعلمون عن تقديم تعليم بالجودة المناسبة، كما يعجز الطلاب عن المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية بسبب عدم توافر المستلزمات الأساسية، حيث منعت إسرائيل إدخال جميع المواد التعليمية إلى غزة، فيما تعرض كل طفل في غزة لصدمة نفسية خلال عامين من الحرب، مما يؤثر على التعلم والمشاركة والتركيز.

وأشار إلى عوامل أخرى تؤثر على وصول الأطفال إلى المدارس، منها ازدياد الفقر، والنزوح، وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب العديد من الاحتياجات الإنسانية، موضحاً أن النزوح المتكرر والاكتظاظ في مراكز الإيواء والبيئات غير الآمنة تعيق التعليم، وتبعد الأطفال عن المعلمين والمدارس.

وأفاد هولتون بأن «قدرة الأطفال على التركيز والمشاركة في التعليم تقل بسبب الصدمات النفسية وسوء الحالة الصحية ومحدودية الوصول إلى الموارد، وقد أدى نقص المعلمين والموارد التعليمية وغياب بيئات التعلم الآمنة والإغلاقات الطويلة للمدارس إلى فجوات تعليمية كبيرة تجعل من الصعب على الأطفال العودة إلى التعليم النظامي».