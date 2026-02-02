الثلاثاء 3 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المجلس النرويجي للاجئين لـ«الاتحاد»: تحديات كبرى تواجه المنظومة التعليمية في غزة

طفل يمر بين خيام النازحين في مدرسة لـ «الأونروا» تحولت إلى مركز إيواء للنازحين في شمال غزة (أ ف ب)
3 فبراير 2026 02:06

عبدالله أبو ضيف (غزة)

أخبار ذات صلة
قيود إسرائيلية على عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي
«اليونيفيل»: إسقاط إسرائيل مواد كيماوية «غير مقبول»

أوضح أخصائي التعليم في المجلس النرويجي للاجئين، تشارلز هولتون، أن هناك تحديات كبرى تواجه المنظومة التعليمية في قطاع غزة، من أهمها تعقيد الوصول إلى المدارس بسبب عدد من العوائق، أبرزها انعدام الأمن، حيث تؤثر الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على انتظام حضور الطلاب وسير العملية التعليمية، وغالباً ما يقرر الآباء عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس أو نقاط التعليم بسبب المخاطر الأمنية.
وذكر هولتون، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية أدت إلى تعرض غالبية مدارس القطاع للتدمير أو الضرر، وهو ما شمل 97 % من المدارس حتى يوليو الماضي، مشيراً إلى أن 9 من كل 10 مبانٍ مدرسية (518 من أصل 564) تحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال تأهيل كبيرة لكي تعود للعمل.
وأشار إلى أن الدمار الواسع حرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتحولت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء جماعية للعائلات النازحة، مما أدى إلى تقليص عدد الصفوف المتاحة بشكل كبير.
وحذّر أخصائي التعليم في المجلس النرويجي للاجئين، من خطورة تداعيات نقص الموارد والصدمة والضغط النفسي، حيث يعجز المعلمون عن تقديم تعليم بالجودة المناسبة، كما يعجز الطلاب عن المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية بسبب عدم توافر المستلزمات الأساسية، حيث منعت إسرائيل إدخال جميع المواد التعليمية إلى غزة، فيما تعرض كل طفل في غزة لصدمة نفسية خلال عامين من الحرب، مما يؤثر على التعلم والمشاركة والتركيز.
وأشار إلى عوامل أخرى تؤثر على وصول الأطفال إلى المدارس، منها ازدياد الفقر، والنزوح، وانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب العديد من الاحتياجات الإنسانية، موضحاً أن النزوح المتكرر والاكتظاظ في مراكز الإيواء والبيئات غير الآمنة تعيق التعليم، وتبعد الأطفال عن المعلمين والمدارس.
 وأفاد هولتون بأن «قدرة الأطفال على التركيز والمشاركة في التعليم تقل بسبب الصدمات النفسية وسوء الحالة الصحية ومحدودية الوصول إلى الموارد، وقد أدى نقص المعلمين والموارد التعليمية وغياب بيئات التعلم الآمنة والإغلاقات الطويلة للمدارس إلى فجوات تعليمية كبيرة تجعل من الصعب على الأطفال العودة إلى التعليم النظامي».

المجلس النرويجي للاجئين
المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين
المنظومة التعليمية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
النرويج
آخر الأخبار
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اقتصاد
«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»
اليوم 12:25
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
الرياضة
محمد شهاب إلى ربع نهائي بطولة آسيا للسنوكر
اليوم 12:13
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
التعليم والمعرفة
«العين التراثي» يُطلق مسابقة «الجامي» للتعريف بالموروث الغذائي
اليوم 12:12
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 12:08
علم الإمارات
علوم الدار
الإمارات تحتفي بيوم البيئة الوطني وسط إنجازات استثنائية في تعزيز الاستدامة
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©