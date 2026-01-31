الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اتفاق في "الشيوخ الأميركي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي

اتفاق في "الشيوخ الأميركي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي
31 يناير 2026 08:39

أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 71 صوتاً مشروع قانون مالي يهدف إلى معالجة أزمة الإغلاق الحكومي، غير أن الحكومة ستواجه إغلاقاً جزئياً يقتصر تأثيره الفعلي على عطلة نهاية الأسبوع، بسبب اختلاف نص المشروع عن نسخة مجلس النواب، الذي لن يتمكن من إجراء التصويت النهائي قبل يوم الاثنين.

وجاء هذا الإقرار نتيجة اتفاق سياسي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والديمقراطيين لتمرير خمسة بنود من الميزانية، مع تأجيل البت في مخصصات "وزارة الأمن الداخلي" لمفاوضات تستمر أسبوعين، استجابة لمطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك "آيس" بعد مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاص فدرالي في مينيابوليس.

المصدر: وام
الشيوخ الأميركي
الإغلاق الحكومي
الولايات المتحدة الأميركية
