الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الجليدية في أميركا إلى 90 قتيلاً

31 يناير 2026 09:45

لقى نحو 90 شخصاً حتفهم حتى الآن في المناطق المتأثرة بالبرد القارس الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً من ولاية تكساس وحتى نيو جيرسي، حسبما أفادت السلطات الجمعة. وقالت السلطات إن نحو نصف الوفيات في ولايات تينيسي وميسيسيبي ولويزيانا. وارجعت السلطات بعض الوفيات إلى انخفاض حرارة الجسم، مع الاشتباه في أن حالات وفاة أخرى مرتبطة بالتعرض لغاز أول أكسيد الكربون. وبينما تحمل عشرات الآلاف من المواطنين في الولايات المتحدة  قرابة أسبوع بدون كهرباء، بدا أن عاصفة أخرى تلوح في الأفق على الساحل الشرقي حيث استعد السكان لرياح قريبة من قوة الإعصار وثلوج غزيرة وفيضانات محتملة.

