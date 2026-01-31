ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الجليدية في أميركا إلى 90 قتيلاً

لقى نحو 90 شخصاً حتفهم حتى الآن في المناطق المتأثرة بالبرد القارس الذي تشهده الولايات المتحدة حالياً من ولاية تكساس وحتى نيو جيرسي، حسبما أفادت السلطات الجمعة. وقالت السلطات إن نحو نصف الوفيات في ولايات تينيسي وميسيسيبي ولويزيانا. وارجعت السلطات بعض الوفيات إلى انخفاض حرارة الجسم، مع الاشتباه في أن حالات وفاة أخرى مرتبطة بالتعرض لغاز أول أكسيد الكربون. وبينما تحمل عشرات الآلاف من المواطنين في الولايات المتحدة قرابة أسبوع بدون كهرباء، بدا أن عاصفة أخرى تلوح في الأفق على الساحل الشرقي حيث استعد السكان لرياح قريبة من قوة الإعصار وثلوج غزيرة وفيضانات محتملة.