الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة

بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة
31 يناير 2026 14:56

دخلت الولايات المتحدة اليوم في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الاثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين مؤخراً برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.

وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الجليدية في أميركا إلى 90 قتيلاً
اتفاق في "الشيوخ الأميركي" يحد من تداعيات الإغلاق الحكومي
المصدر: وكالات
مجلس النواب
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©