ستارمر يصل إلى طوكيو في ختام زيارته إلى شرق آسيا

ستارمر يصل إلى طوكيو في ختام زيارته إلى شرق آسيا
31 يناير 2026 17:31

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى طوكيو، قبل اجتماع مع نظيرته اليابانية ساناي تاكايشي في ختام زيارته إلى شرق آسيا.
وفي حديثه إلى الصحفيين على متن الرحلة من شنغهاي إلى طوكيو، قال رئيس الوزراء، إنه يتطلع إلى مناقشة قضايا الدفاع والأمن والتجارة والاقتصاد مع نظيرته اليابانية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت. 
ووصف ستارمر الزيارة إلى مجموعة الدول السبع وحليف مجموعة العشرين بأنها «مهمة للغاية» وقال «خارج أوروبا والولايات المتحدة، تعد اليابان أكبر مستثمر في اقتصادنا، وهناك ألف شركة يابانية تدعم، على ما اعتقد، 150 ألف وظيفة في المملكة المتحدة.
 لذلك لدينا الكثير لنناقشه». 
ومن المتوقع أن يلتقي ستارمر مع تاكايشي في مكتبها/كانتي/ اليوم السبت في مأدبة عشاء عمل. 
وتأتي زيارته في ختام رحلة استمرت أربعة أيام إلى الصين، فيما واصل جهوده «لإعادة ضبط» علاقة المملكة المتحدة مع بكين.
وبعد اجتماع بين ستارمر والرئيس الصيني شي جين بينج، وافقت بكين على رفع العقوبات عن برلمانيين بريطانيين. 

المصدر: د ب أ
كير ستارمر
