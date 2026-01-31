الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقطاع للكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بسبب عطل في الشبكة

انقطاع للكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بسبب عطل في الشبكة
31 يناير 2026 18:15

قال مسؤولون، إن أجزاء من أوكرانيا ومولدوفا، من بينها عاصمتا البلدين، شهدت حالات انقطاع للتيار الكهربائي اليوم السبت بسبب أعطال في اثنين من خطوط الجهد العالي.
ولم يربط المسؤولون انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر بالحرب.
وأكدت وزارة التحول الرقمي ⁠الأوكرانية ‌أن السبب ليس هجوماً إلكترونياً.
وتتعرض منظومة الطاقة لضغط متزايد مع عودة موجة البرد مطلع هذا الأسبوع.
وتأثرت أربع مناطق ​أوكرانية على الأقل وبعض أنحاء مولدوفا بانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى العاصمتين كييف وكيشيناو.
وتوقف قطار أنفاق كييف عن العمل وانقطعت إمدادات المياه في المدينة، بينما قال رئيس بلدية كيشيناو، إن إشارات المرور ووسائل النقل العام توقفت، وانقطعت ​إمدادات الكهرباء في معظم ‍الأحياء.

 

أخبار ذات صلة
مباحثات روسية أميركية «بناءة» في فلوريدا
ريم الهاشمي تترأس الدورة الرابعة للجنة المشتركة الإماراتية - الأوكرانية
المصدر: رويترز
أوكرانيا
كييف
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©