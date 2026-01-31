الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل

آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
31 يناير 2026 20:39

 شارك الآلاف من عناصر الشرطة في فرنسا اليوم السبت في مسيرات في باريس ومدن أخرى وفي الأراضي ما وراء البحار، للاحتجاج ضد تدني ظروف العمل والنقص في التجهيزات.
وقدرت نقابة «تحالف الشرطة الوطنية» عدد المشاركين من قوات الأمن بنحو 45 ألفاً من بينهم حوالي 15 ألفاً في باريس.
وقالت النقابة في بيان لها «الشرطة الوطنية في حالة استنزاف والأعوان منهارون. إن حالة الغضب شرعية».
وتحتج النقابة ضد نقص الحماية القانونية وتجهيزات العمل الملائمة بجانب العدد غير الكافي لأفراد الشرطة، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والعنف. وتابعت في بيانها «من دون إمكانات لن تكون هناك شرطة ومن دون عدالة صارمة لن يكون هناك أمن ومن دون سلطة لن يكون هناك دولة».
وشملت المسيرات اليوم 23 مدينة في أنحاء فرنسا بالإضافة إلى جزيرة لاريونيون. 

أخبار ذات صلة
ماكرون يهنئ «ابن سليم» على إعادة انتخابه رئيساً لـ«دولي السيارات»
«سوربون أبوظبي» تستضيف المنتدى الفرنسي الإماراتي للبحث والابتكار
المصدر: د ب أ
فرنسا
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©