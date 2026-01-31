آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل

شارك الآلاف من عناصر الشرطة في فرنسا اليوم السبت في مسيرات في باريس ومدن أخرى وفي الأراضي ما وراء البحار، للاحتجاج ضد تدني ظروف العمل والنقص في التجهيزات.

وقدرت نقابة «تحالف الشرطة الوطنية» عدد المشاركين من قوات الأمن بنحو 45 ألفاً من بينهم حوالي 15 ألفاً في باريس.

وقالت النقابة في بيان لها «الشرطة الوطنية في حالة استنزاف والأعوان منهارون. إن حالة الغضب شرعية».

وتحتج النقابة ضد نقص الحماية القانونية وتجهيزات العمل الملائمة بجانب العدد غير الكافي لأفراد الشرطة، في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والعنف. وتابعت في بيانها «من دون إمكانات لن تكون هناك شرطة ومن دون عدالة صارمة لن يكون هناك أمن ومن دون سلطة لن يكون هناك دولة».

وشملت المسيرات اليوم 23 مدينة في أنحاء فرنسا بالإضافة إلى جزيرة لاريونيون.