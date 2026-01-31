الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ليبيا.. هدوء نسبي غرب طرابلس

سيارات مدمرة جراء الاشتباكات في طرابلس (أرشيفية)
1 فبراير 2026 02:49

حسن الورفلي (بنغازي)

أفاد تقرير ليبي، أمس، بهدوء الأوضاع وعودة الحركة تدريجياً إلى طبيعتها بعد توقف الاشتباكات في جنوبي الزاوية غرب العاصمة طرابلس. وذكرت قناة «ليبيا الأحرار» أمس أن الحركة طبيعية في باقي مناطق الزاوية، والطريق الساحلي مفتوح من الاتجاهين. وأفاد البشتي الزحوفن، عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية، بدخول قوات فض النزاع ليلة، أمس، للفصل بين الأطراف المتنازعة في السيدة زينب، مشيراً إلى أن القوات المتنازعة عادت إلى مواقعها، والحياة تسير بشكل طبيعي. وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت، مساء أمس الأول، بين عدد من التشكيلات المسلحة في منطقة السيدة زينب الواقعة جنوبي مدينة الزاوية. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء جانباً من الاشتباكات العنيفة، حيث سمعت أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار في أحياء المنطقة. 
وأطلق فرع الهلال الأحمر بمدينة الزاوية نداءات عاجلة لكافة الأهالي القاطنين بمنطقة السيدة زينب والمناطق القريبة من بؤرة الاشتباكات، داعياً السكان إلى التزام منازلهم بشكل تام والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظاً على أرواحهم، مطالباً إياهم بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر إلى حين عودة الهدوء واستقرار الأوضاع الأمنية. 
وطالب الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة جنوب المدينة بالوقف الفوري للاشتباكات للسماح لفرق الطوارئ بالتدخل، وفتح ممر آمن يمكن من خلاله إخلاء العائلات التي علقت وسط مناطق الاشتباك، وضمان سلامة المدنيين.

