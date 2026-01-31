الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غزة تسجّل تراجعًا بنسبة 11% في المواليد

فلسطينية تحمل طفلها الرضيع في مخيم للنازحين برفح جنوب قطاع غزة (أرشيفية)
1 فبراير 2026 02:49

غزة (الاتحاد)

أكد مصدر طبي في غزة أن القطاع شهد ولادة نحو 50 ألف طفل خلال عام 2025، بانخفاض قدره 11%، نتيجة التدهور الحاد بالأوضاع الصحية والمعيشية، لا سيما في ظل القصف والحصار وتدمير المنظومة الطبية خلال الحرب، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس. وتعرّضت المستشفيات والمراكز الطبية للاستهداف المباشر أو خرجت عن الخدمة، الأمر الذي انعكس بشكل خطير على خدمات الأمومة والطفولة والرعاية الصحية الأساسية.
 وقال المصدر الطبي، إن القطاع الصحي بغزة وثّق خلال العام ذاته 4 آلاف و900 حالة ولادة بأوزان منخفضة، بزيادة تجاوزت 60% مقارنة بالفترة السابقة للحرب.
وأوضح تسجيل 4 آلاف و100 حالة ولادة مبكرة خلال عام 2025، نتيجة تعرض الأمهات لضغوط نفسية وجسدية قاسية وحرمانهن من الرعاية الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن تقييم الجرائم الإسرائيلية لا يقوم على عدد من ولدوا فقط، بل على من حرموا من الولادة الآمنة، ومن ولدوا في ظروف تهدد حياتهم، ومن فقدوا حياتهم قبل أن تتوافر لهم أدنى مقومات البقاء.

