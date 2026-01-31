إسرائيل تقتل العشرات في أعنف غارات على القطاع

القاهرة (وكالات)



أسفرت غارات جوية إسرائيلية عن مقتل وإصابة العشرات في قطاع غزة، أمس، معظمهم من الأطفال والنساء، ولا يزال آخرون تحت الأنقاض، فيما اعتبرت «حماس» الهجوم خرقاً متجدداً وفاضحاً للاتفاق.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إسرائيل شنت أمس، أعنف غاراتها الجوية على القطاع منذ أسابيع مما أسفر عن مقتل 26 شخصاً، مضيفة أن القصف استهدف مركز شرطة، وشققاً سكنية وخياماً في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين.

وأفاد مسعفون ‌ومسؤولو أمن أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مركز شرطة حي الشيخ رضوان غربي ​مدينة غزة مما أودى بحياة 10 من رجال الشرطة والمحتجزين ⁠على الرغم ‌من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.

وقالت الشرطة إن فرق الإنقاذ تبحث عن المزيد من القتلى والمصابين في الموقع.

وقال مسؤولون في مستشفى الشفاء بمدينة غزة إن غارة جوية أخرى على شقة قتلت ثلاث طفلات وامرأتين، فيما سقط سبعة قتلى ⁠جراء قصف خيام في خان يونس جنوباً.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن الغارات ⁠تعد رداً على واقعة حدثت الجمعة حين رصدت القوات الإسرائيلية ثمانية مسلحين يخرجون من نفق في رفح الجنوبية التي تنتشر فيها القوات حالياً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في ​أكتوبر.

من جانبها، قالت حركة حماس، أمس، إن استمرار استهداف الاحتلال خيام النازحين تصعيد خطير وتقويض متعمد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام، أن «القصف المتواصل الذي يشنه الاحتلال على غزة، وارتكابه مجزرة جديدة باستهداف طائراته الحربية خيمة تؤوي نازحين يمثل جريمة وخرقاً متجدداً وفاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأظهر فيديو من مدينة غزة جدراناً محترقة ​ومتفحمة ومدمرة في شقة بمبنى متعدد الطوابق وحطاماً ‍متناثراً داخلها وخارجها في أحد الشوارع.

وبحسب مسؤولي الصحة الفلسطينية، أودت النيران الإسرائيلية بحياة أكثر من 500 شخص، ‍معظمهم من المدنيين، منذ سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات ⁠المتحدة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي.

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق ​في وقت تضغط فيه واشنطن عليهما للمضي قدماً في المراحل التالية من وقف إطلاق ‍النار بهدف وضع نهاية للحرب.

وفي سياق آخر، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، أمس، إن معبر رفح البري الحدودي مع مصر سيتم فتحه في الاتجاهين رسمياً بدءاً من الاثنين المقبل.

وأوضح شعث عبر صفحته على «فيسبوك»: «بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة بين الأطراف ذات العلاقة بتشغيل معبر رفح، ووفقاً لما أعلن عنه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة سابقاً، نُعلن رسمياً فتح معبر رفح بالاتجاهين ابتداءً من يوم الاثنين المقبل»، مضيفاً أن اليوم الأحد سيشهد تجريب آليات العمل في المعبر.