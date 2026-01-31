الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تواصل عطاءها الإنساني في غزة

توزيع ملابس شتوية على أطفال في مدرسة سنابل بالقطاع (من المصدر)
1 فبراير 2026 02:49

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، حيث شهد الأسبوع الـ 116 تنفيذ حزمة واسعة من الأنشطة الإغاثية التي استهدفت تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في مختلف المناطق.
وشملت الجهود تشغيل 35 مطبخاً شعبياً تنتج نحو 19.655 وجبة طعام يومياً يستفيد منها قرابة 98 ألف مواطن فلسطيني، إلى جانب 7 مخابز توفر ما يقارب 7 آلاف ربطة خبز يومياً يستفيد منها نحو 35 ألف مواطن. كما استقبلت العملية 8 وفود وشخصيات اعتبارية اطّلعت على سير العمل وأشادت بالدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به. وفي إطار توزيع المساعدات، تم توزيع 25.555 طرداً متنوعاً وفق الاحتياجات وطبيعة المناطق الجغرافية، إلى جانب تنفيذ 6 مبادرات إنسانية شملت توزيع 42.239 جاكيتاً شتوياً، و297 خيمة، و1.125 جالون مياه، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأسر المتضررة.
وعلى الصعيد الصحي، واصل مركز الإمارات الطبي تقديم خدماته العلاجية، حيث تم علاج ورعاية 1.851 مريضاً، إضافة إلى توزيع 2.610 عبوات حليب أطفال، وتنفيذ مبادرات إنسانية ومناشدات شملت 1.138 مادة إغاثية تنوعت بين خيام وشوادر وبطانيات وحقائب.
في الأثناء، قامت العملية بتوزيع ملابس شتوية على الأطفال في مدرسة سنابل، أمس، تأكيداً لالتزامها بدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، بما يخفف من حدّة الأوضاع المعيشية في ظل الظروف الراهنة.

