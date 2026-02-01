الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أميركا.. عاصفة قوية تهدد بثلوج كثيفة في الساحل الشرقي

سائق يقود في طقس الشتاء بينما تتساقط الثلوج الكثيفة في ساوث كارولينا.
1 فبراير 2026 09:14

خضع نحو 240 مليون شخص تحت تحذيرات من الطقس البارد الشديد وإنذارات من عواصف شتوية، مع تهديد نظام جوي قوي بجلب رياح عاتية وفيضانات وتساقط كثيف للثلوج إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بما في ذلك ظروف شبيهة بالعواصف الثلجية ناتجة عن ما يعرف بـ "إعصار القنبلة " في جنوب شرق البلاد، بحسب أحد خبراء الأرصاد.
وكانت درجات الحرارة تهبط بشدة في الوقت الذي ظلت فيه عشرات الآلاف من المنازل والشركات بلا كهرباء بسبب موجة من الثلوج والجليد في نهاية الأسبوع الماضي، والتي عطلت حركة المرور وأسقطت الأشجار وأودت بحياة 100 شخص.
وسجلت أمس السبت درجة حرارة بلغت سالب 27 فهرنهايت (سالب 33 مئوية) في ولاية ويست فيرجينيا، وفقا لبوب أورافك، كبير خبراء الأرصاد في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بمدينة كوليدج بارك في ولاية ماريلاند. وقال أورافك إن أجزاء من جبال الأبلاش الجنوبية وولايات كارولاينا وجورجيا قد تشهد تساقط ما بين 6 و10 بوصات (15 إلى 25 سنتيمترا) من الثلوج.
وأضاف أن ولايتي كارولاينا قد تشهدان ظروف عاصفة ثلجية ناجمة عن "إعصار القنبلة "، وهو مصطلح يستخدمه لوصف نظام عاصفة شديد يتعزز بسرعة قبالة ساحل الجنوب الشرقي، مصحوبا برياح قوية.
وذكر أورافك: "في أي وقت تصدر فيه تحذيرات من الطقس البارد أو من البرودة الشديدة، يكون الخروج إلى الخارج خطرا. 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ثلوج
