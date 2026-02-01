كريستيان منيفي يفوز بمقعد عن تكساس بمجلس النواب الأميركي

فاز الديموقراطي كريستيان منيفي بمقعد في مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس في انتخابات خاصة جرت يوم السبت. وتفوق منيفي، المدعي العام لمقاطعة هاريس، في جولة الإعادة ضد أماندا إدواردز، العضوة السابقة في مجلس مدينة هيوستن. وسوف يحل محل النائب الراحل سيلفستر تيرنر، عمدة هيوستن السابق، الذي توفي في مارس 2025. وظل المقعد الذي يمثل الدائرة التي تتخذ من هيوستن مقرا لها، والتي تقطنها أغلبية ديموقراطية كبيرة، شاغرا لمدة عام تقريبا.

ولم يحدد الحاكم الجمهوري لولاية تكساس جريج أبوت موعد الجولة الأولى من التصويت حتى نوفمبر. وكان منيفي وإدواردز هما الحاصلين على أعلى الأصوات في انتخابات تمهيدية شملت جميع الأحزاب وضمت 16 مرشحا، وانتقلا إلى جولة الإعادة لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية.