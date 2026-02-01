الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

كريستيان منيفي يفوز بمقعد عن تكساس بمجلس النواب الأميركي

مرشح الكونغرس من تكساس كريستيان منيفي
1 فبراير 2026 10:38

فاز الديموقراطي كريستيان منيفي بمقعد في مجلس النواب الأميركي عن ولاية تكساس في انتخابات خاصة جرت يوم السبت. وتفوق منيفي، المدعي العام لمقاطعة هاريس، في جولة الإعادة ضد أماندا إدواردز، العضوة السابقة في مجلس مدينة هيوستن. وسوف يحل محل النائب الراحل سيلفستر تيرنر، عمدة هيوستن السابق، الذي توفي في مارس 2025. وظل المقعد الذي يمثل الدائرة التي تتخذ من هيوستن مقرا لها، والتي تقطنها أغلبية ديموقراطية كبيرة، شاغرا لمدة عام تقريبا.
ولم يحدد الحاكم الجمهوري لولاية تكساس جريج أبوت موعد الجولة الأولى من التصويت حتى نوفمبر. وكان منيفي وإدواردز هما الحاصلين على أعلى الأصوات في انتخابات تمهيدية شملت جميع الأحزاب وضمت 16 مرشحا، وانتقلا إلى جولة الإعادة لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية. 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
النواب الأميركي
تكساس
