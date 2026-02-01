الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل وفقدان 427 شخصاً بانهيار منجم في الكونغو الديموقراطية

منجم في الكونغو
1 فبراير 2026 09:34

لقي أكثر من 200 عامل مصرعهم جراء انهيار منجم "روبايا" لاستخراج معدن الكولتان في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية فيما جرى إنقاذ عدد من المصابين في واحدة من أسوأ حوادث التعدين التي تشهدها المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية قولها إن المفقودين في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي يقدرون بنحو 227 شخصًا، مشيرة إلى أن من بين الضحايا عمال مناجم إضافة إلى نساء وأطفال كانوا متواجدين في السوق القريبة من موقع الانهيار.

أخبار ذات صلة
الكونغو الديمقراطية تعلن السيطرة على مدينة استراتيجية
قتلى جراء انهيار أرضي في شرق الكونغو

وأوضحت المصادر أن منجم روبايا ينتج نحو 15 بالمئة من الكولتان عالميًا، وهو معدن يُعالج لاستخراج التنتالوم المستخدم على نطاق واسع في الصناعات الإلكترونية المتقدمة، لاسيما الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب ومكونات الصناعات الفضائية.

المصدر: وكالات
منجم
الكونجو الديموقراطية
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©