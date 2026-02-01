الإثنين 2 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعديل وزاري في الكويت وتعيين جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية

تعديل وزاري في الكويت وتعيين جراح جابر الأحمد الصباح وزيراً للخارجية
1 فبراير 2026 16:14

صدر اليوم في دولة الكويت مرسوم أميري بإجراء تعديل وزاري، يقضي بتعيين كل من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية وعمر العمر وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة بودي وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتورة ريم الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبدالله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة والدكتور يعقوب الرفاعي وزيرا للمالية‘ وذلك وفقا لما أوردته اليوم وكالة الأنباء الكويتية.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات والكويت.. نموذج رائد في تعزيز التضامن العربي والخليجي المشترك
"نجري في حب الكويت".. فعالية مجتمعية في عجمان تحتفي بعمق العلاقات الأخوية
المصدر: وام
الكويت
تعديل وزاري
آخر الأخبار
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
الرياضة
ماراثون دبي 2026 يحظى بإشادة عالمية واسعة
اليوم 20:20
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
علوم الدار
بحضور رئيس الدولة ورئيس أذربيجان.. «XRG» توقّع صفقة الاستحواذ على حصة في شركة «ممر الغاز الجنوبي»
اليوم 20:15
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
الرياضة
«عمومية الطائرة» تعتمد عضوية شمسة بنت حشر في مجلس الإدارة بالتزكية
اليوم 20:11
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
الرياضة
الفريق الألماني بطلاً لكأس الأمم «4 نجوم» في الشارقة
اليوم 20:00
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
اليوم 19:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©